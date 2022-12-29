Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 1 yaralı
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 1 yaralı
Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 36 yaşındaki Barış Kızıldere yaralandı.
Polisin açıklaması şöyle:
29.12.2022 tarihinde, saat 19.45 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Barış Kızıldere (E-36), yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sultan Altınbeteri (K-39) yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarpmıştır.
Çarpmanın etkisi yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading Ltd isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp iş yeri içerisinde bulunan iki tır araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Barış Kızıldere kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraf: Ertu Hacımusa