Güneyde çalışan işçilerden Komite kararına tepki!

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk işçiler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından güneyde çalışanlarla ilgili alınan karara tepki gösterdi, söz konusu kararın geri alınması için bugün Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceklerini duyurdu.

Alınan kararı “hiçbir insan hakkı ve eşitliğine uygun olmayan ve bizim ekmeğimize vurulmuş bir balta” olarak yorumlayan emekçiler, Sağlık Bakanı Ali Çaygür ile yapılacak görüşme sonrasında izleyecekleri yolu belirleyeceklerini ifade etti.

GKÇ Yönetim Kurulu tarafından yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak cevaba göre eylem veya tazminat davası kararını ortak bir karara bağlayarak uygulamaya geçirebilecekleri aktarıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı şu şekilde:

“Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Eğitim ve sağlık amaçlı geçiş yapmak isteyenler dahil değildir”