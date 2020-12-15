Güneyde çalışan işçilerin 'Ekmek' isyanı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar uyarınca Kıbrıs’ın güneyine günü birlik geçişleri karantina şartları ile engellenen bir grup Kıbrıslı Türk işçi, Lefkoşa'da Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Daha sonra Başbakanlık trafik ışıklarına giderek eylemlerini burada sürdüren işçiler, trafik akışını durdurdu.

Eylem sırasında “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganı atan işçilerle araç sürücüleri ve polis arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

Yaklaşık 100 işçinin yer aldığı eylemde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün açıklanan kararları eleştirildi.

İşçiler, tek dertlerinin ekmek olduğunu, taşkınlık yapmak istemediklerini belirterek buna zorlanmamalarını istedi.

Eylem yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, eylemcilere "Lütfen kaos çıkarmayın, sesinizi duyurdunuz, demokratik şekilde eyleminizi tamamlayın, bu sadece bizim değil dünyanın yaşadığı sağlık sorunudur" dedi. Çete'nin uyarısı üzerine eylemciler yolu boşalttı ve trafik akışı yeniden başladı.

Eylem Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin yarından başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına" karar vermişti.

İşçiler, Kermiya Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

"Bize iki gün sonra kim ekmek parası verecek?" diye isyan eden işçiler, tek dertlerinin geçim olduğunu kaydetti. Üst Komite'nin aldığı kararı eleştiren işçiler, yetkilileri bundan vazgeçmeye davet etti. Eylemin şiddetini de ilerleyen saatlerde artıracağını ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı önüne gelen işçiler, "Kapıları kapattınız da bize kim ekmek verecek" diye isyan etti

Bakanlıklar bölgesindeki trafik ışıklarına yürüyen işçilerin burada trafik akışına engel oldu.

Bazı işçiler yolun içerisine oturarak trafik akışını durdurdu

Başbakanlık trafik ışıklarında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bölgeden geçmeye çalışan bazı araçların sürücüleri eyleme tepki gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis getirildi. Trafik akışı bir süre sadece Ortaköy'den Başbakanlık'a doğru verildi. Diğer tüm geçişler trafiğe kapandı.

Bölgeye gelen Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete, işçilere şehir içinde kaosa neden olduklarını soyleyerek eylemine son vermesini istedi.

Başbakanlık trafik ışıkları yanındaki boş arazide yarım saat daha bekleyeceğini belirten işçiler, bir yetkilinin kendileriyle muhatap olmaması durumunda tüm Lefkoşa’da yürüyüşüne devam edeceğini, bölge bölge kaos yaratacağını dile getirdi.

Polis Müdürü Hüseyin Çete, işçilerin içinden Altan Karakış’ı temsilci olarak yetkililerle görüştürmek için Sağlık Bakanlığına götürdü.

Görüşmeye giren temsilci Altan Karakış, toplantı öncesi basına konuştu...