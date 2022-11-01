Girne-Değirmenlik yolunda trafik kazası

Girne-Değirmenlik Anayolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı

Polis açıklaması şöyle:

01.11.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu 3-4 kilometreleri arasında, Girne stikametine doğru seyreden Hüsnü CAN (E-47) yönetimindeki TLK 180 plakalı birleştirilen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Faroog AHMAD (E-42) yönetimindeki SB 545 plakal kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan TLK 180 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden TLK 180 plakalı araç toprak banket üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.