Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde yaşanan skandal olay hakkında açıklama yaptı, şu an için önemli olan entübe edilen 6 bebeğin sağlığına kavuşması olduğunu söyledi. CTP lideri, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erhürman, böyle bir durumda ailelere bilgi verilmemesini eleştirdi, "Allah kimseye vermesin, bir an için kendinizi ailelerin yerine koymaya çalışın, ne demek istediğim anlaşılacaktır!" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Altı bebeğimizin durumu iyiye gidiyor. Şu anda en önemli şey bu. Umarım ve dilerim ki çok kısa bir süre içerisinde tamamen sağlıklı bir biçimde ailelerine teslim edilecekler.

Mesele polise intikal etmiş durumda. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Elbette başkaları gibi bizim de bildiğimiz pek çok şey var. Ama soruşturmanın gizliliği esas ve bu kadar hassas bir konuda azami dikkati göstermek gerekiyor.

Meselenin bir de polise intikal etmesi gerekmeyen kısmı var. Bebeklerdeki rahatsızlıkların alkollü mama ile ilgili olduğu Cumartesi sabah tespit ediliyor.

Vefat eden bebeğimizi Cumartesi öğle saatlerinde kaybediyoruz.

Öğrendiğimiz kadarıyla Sn. Bakan da öğle saatlerinde hastaneye gidiyor. Hastaneye ulaştığı anda sevk ve idarenin Bakan'a geçtiğini kabul etmek gerekiyor.

Ama bebeğini kaybeden aile bundan, altı saat sonra haberdar oluyor. Aileler yaşananların mamaya alkol karışmasından kaynaklandığını Pazar günü basından öğreniyor.

Bebeğini kamu hastanesinde kaybeden bir aile bundan altı saat sonra haberdar edilecek, bebekleri kamu hastanesinde bulunan aileler onların sağlıklarının neden bozulduğunu bir gün sonra basından öğrenecek... Allah kimseye vermesin, bir an için kendinizi ailelerin yerine koymaya çalışın, ne demek istediğim anlaşılacaktır!

Bu kısmın polisle/Savcılıkla/yargıyla falan ilgisi yok! Hala siyasi sorumluluk nerede diye soranlar var ya! Anlamak isteyen ve zihniyeti buna müsait olan yalnızca bu kadarına baksa, bu kadarı bile yetecek!