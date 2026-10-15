“Gençlerin ülkeden ayrılmak istemesi siyasi düzenin sonucu”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, gençler geleceklerini kendi ülkelerinde kurmak yerine göç etmeyi düşünüyorsa bunun mevcut siyasi düzenin bir sonucu olduğunu belirtti.

TDP'den verilen bilgiye göre Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan’ın programında Redif Ekinci, rant politikalarının, kötü yönetimin ve yolsuzlukların ülkeyi çıkmaza sürüklediğini, TDP'nin meclise girmesi halinde geçmiş dönemdeki yolsuzlukların hesabını tek tek soracaklarını söyledi.

TDP'nin rant politikalarına, yolsuzluklara ve yanlış yönetim anlayışına karşı mücadele eden bir parti olduğunu savunan Ekinci, son beş yılda gençlerin ülkeden göç etmek istemesinin ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri hâline geldiğini, bu durumun mevcut siyasi anlayıştan bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

TDP’nin siyasi sistemin denetlenmesi açısından önemli örgüt olduğunu ifade eden Ekinci, partinin Meclis’te bulunmasının yanlış politikaların ve yolsuzlukların karşısında durulması bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

TDP’nin önceliklerini iki temel hedef üzerine kurduğunu kaydeden Ekinci, birinin toplumla siyasiler arasındaki güven ilişkisini yeniden tesis etmeki, ikinci hedeflerinin ise geçmiş dönemdeki kötü yönetimlerin ve yolsuzlukların hesabını sormak olduğunu ifade etti.

Siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Ekinci, milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunduklarını söyledi.

Kürsü dokunulmazlığının özellikle muhalefet milletvekillerini koruyan önemli bir mekanizma olduğunu ifade eden Ekinci, bu güvencenin korunması gerektiğini belirtti.