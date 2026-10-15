Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Güzelyurt ve Lefke bölgesi okullarda öğleden sonra grev yaptı.

KTOEÖS, grev dolayısıyla Güzelyurt’ta basın açıklaması ve eylem gerçekleştirildi.

Sendika, Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve “Göç Yasası” sonrasında atanan öğretmenlerin hak kayıpları yaşadığına işaret ederek, bu konuda ortaya konan taleplerinin görmezden ve duymazdan gelindiğini; öğretmen sendikasının yok sayıldığını, öğretmenlerin hakları, özgürlükleri ve çalışma koşullarının baskı altına alındığını savundu.

Eylemde öğretmenler Güzelyurt çemberine yürüyerek, “Eğitime ve Öğretmene yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz”, “Göç Yasasına dur de, ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz”, "Göç Yasasında buluşmak değil kurtulmak istiyoruz” yazılı pankart açtı.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, eylemde yaptığı konuşmada, geçen hafta Gazimağusa ve çevre okullarında başlatılan süreci devam ettirdiklerini ifade ederek, tam gün eğitim uygulamasını eleştirdi.

“Sözde tam gün eğitim” dediği uygulamaya karşı okullarda yaşanan olumsuzluklara işaret eden Karaoğulları, okullarda 65 öğretmen eksiği yanında, okul, altyapı yetersizliği ve tam gün eğitimde öğrencilerin beslenme sorunun devam ettiğini söyledi.

Karaoğulları, tüm sorunlara rağmen tam gün eğitimde ısrar edildiğini, bu yüzden hükümetin halka bunun izahatını yapması gerektiğini ifade etti.

Seçimler öncesinde tüm siyasi partilerden bu konularla ilgili düşüncelerini açıklamalarını beklediklerini ifade eden Karaoğulları, tam gün eğitime karşı olmadıklarını ancak tam gün eğitim için teknik anlamda plan program çerçevesinde tüm paydaşlarla bir araya gelinerek, esaslı bir müfredatın devlet politikası olarak hayata geçirilebileceğini belirtti.