“K-Pet özele peşkeş çekildi, şimdi o patronlar emekçiye zulmediyor”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde (K-PET) devam eden Devrimci İşçi Sendikaları’na (Dev-iş) bağlı Petrol-iş Sendikası’nın grevine destek belirterek, 9 emekçinin hak mücadelesinde yanlarında olduklarını vurguladı.

Yalınkaya K- PET’in özele peşkeş çekildiğini söylerek, “Şimdi o patronlar emekçiye zulmediyor” dedi.

Çalışma Bakanlığı’nı, şirketi haksız bulsa da yaptırım konusunda pasif kalmakla eleştiren Yalınkaya, K-PET’in devletin yani Kıbrıs Türk halkının olduğunu hatırlattı.

Ülkenin dört bir yanında, emeği, alın teri, ekmeği, aşı ve iş güvenliği için başkaldıran binlerce emekçinin, sendikalarıyla birlikte başlattıkları hak mücadelelerini her zaman kazandığına işaret eden Yalınkaya, bunun son örneğinin de K-PET olacağını söyledi.

Yalınkaya, “K-PET’teki emekçi kardeşlerimi ve sendikanın mücadelesini selamlıyorum. Bu mücadele ateşi, emekçi düşmanlığı yapan sermayeyi de onları şımartan hükümetleri de dize getirecektir” dedi.