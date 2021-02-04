“Fuar alanında PCR yaptırdım, pozitif çıktı”

Lefkoşa Fuar Alanı'nda bugün yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Seyhan Yıldırımbora, temaslılarına çağrı yaptı.

Herhangi bir belirtisi olmadan, kendi isteğiyle PCR testi yaptırdığını anlatan Yıldırımbora, sonucun pozitif çıkmasıyla karantinaya alınacağını ifade etti.

Seyhan Yıldırımbora'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Merhaba Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanına gidip PCR testi yaptırdım. Sonucu pozitif çıktı şuan covid 19 teşhisi ile hastanedeyim.

Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım.

Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımın listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lütfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lütfen.

Sağlıkla kalın...

#gördük