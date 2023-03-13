Fly KHY'nin tanıtımı yapıldı

Fly KHY'nin tanıtımı, bu akşam, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yapıldı.

Fly KHY'nin Airbus A 320 uçağı, 16 Nisan Perşembe günü 174 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na ilk tarifeli uçuşunu yapacak.

Fly KHY'nin başlangıçta, İstanbul’a karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı 1 sefer düzenleyecek.

Fly KHY'nin 21 Mayıs itibariyle, Erbil, Tahran, Priştine, Amman ve Bakü’den Kuzey Kıbrıs’a charter seferler ile uçuş planladığı bilgisi de paylaşıldı.