Erhürman: Geçim derdiyle uğraşanlar Meclis’e, hükümete bakıyorlar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntıların kısa sürede giderilemeyeceğini dile getirdi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 6 aydır görevde olduğunu söyleyen Erhürman, bu sürede 3 farklı bakanın yerlerinin değiştiğini, 1 bakanın görevden alındığını, 1 bakanın yerinin değiştiğini, şimdi de yeni bir istifanın gündeme geldiğini belirtti.

Erhürman, halkın tüm bunları ciddi bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

Hükümetin ilk 2 ayına Meclis Başkanı seçiminin damga vurduğunu, nisap krizinin değişmediğini ifade eden Erhürman, “Geçim derdiyle uğraşan insanlar Meclis’e, hükümete bakıyorlar. Nelerle uğraştığını görüyorlar” dedi.

Erhürman, Bakanlar Kurulu içerisinde de koordinasyonsuzluk yaşandığını belirtti.

Bugün ya da yarın akaryakıt fiyatlarına yeniden düzenleme yapılacağına yönelik bilgi aldıklarını söyleyen Erhürman, Fiyat İstikrar Fonu’nun zammı engellemeye yetmeyeceğini aktardı.

Erhürman, hükümetin erken seçim konusunda attığı imzanın arkasında olması gerektiğini vurguladı.

Erken seçim konusunda tartışmanın sona ermesi gerektiğini dile getiren Erhürman, hükümete ‘silkinin kendinize gelin’ uyarısı yaptı.