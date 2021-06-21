Özersay: Geçitkale Havalanı’ndaki çalışmanın sınırı ne?

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, konuşması sırasında hükümetin Genel Kurul’da yer almamasını eleştirdi.

Başbakan Ersan Saner Genel Kurul’a giriş yaptı, Özersay konuşmasına başladı.

Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘Maraş’taki malların alt yapı, kanalizasyon ve yol çalışması yapıldığına’ ilişkin açıklamaya atıfta bulundu.

Kapalı Maraş’ın açılması sürecinin yanlış başladığını vurgulayan Özersay, bu bölgelere atılacak adımların bütünlüklü şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Özersay, Türk Lirası’nın döviz karşında ciddi şekilde eridiğini, ülkedeki gençlerin konut sahibi olmalarının geçmişe göre çok daha zor olduğunu kaydetti.

Bu sıkıntıyı aşmanın yolunun ‘kırsal kesim arazisi’ dağıtmak olmadığını dile getiren Özersay, eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars döneminde hazırlanan sosyal konut projesinin bir çıkış yolu olduğunu söyledi.

Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2 aydır toplanamadığını belirtti.

Türkiye’de ‘yer altı dünyasının’ bilinen isimlerinin, ülkeye geleceği, bir süre geçireceğine yönelik basına çıkan haberlere değinen Özersay, Başbakan Saner’e bir tedbir düşünüp, düşünmediğini sordu.

Özersay, Geçitkale Havaalanı’na ilişkin sürecin daraldığını, “bu çalışmanın kapsamı, sınırı ne olacak” diye sordu.