Başbakan Ersan Saner, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına yönelik eleştirilerin ardından geçmişte belirlenen asgari ücretlere yönelik hatırlatma yaptı.

Maraş’taki çalışmalara değinen Saner, AB tarafından bir kanalizasyon projesi yapıldığını kaydetti.

Saner, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2 aydır toplanmadığının bilgisinde olduğunu kaydetti.

Saner, Geçitkale’de askeri üst konusunda Bakanlar Kurulu’ndan onay alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ‘yer altı dünyasının’ bilinen isimlerinin, ülkeye geleceğine yönelik iddialara da yanıt veren Saner, “Yasa dışı olan her şeyin tedbirini alırız” dedi.

“500 bin aşı” hedefini Temmuz başına kadar gerçekleşeceğini dile getiren Saner, bugün ciddi miktarda aşının adaya geleceğini, aşılamada 35 yaşa kadar inileceğini aktardı.

Ay sonu itibariyle eğitim sektörü başta olmak üzere tüm çalışanların aşılacağını dile getiren Saner, Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.

Saner, bakanlıklarda yapılan değişikliklerin hükümeti ilgilendirdiğini ifade etti.

Saner: Çağman’ın bazı sıkıntıları var, istifayla ilgili niyet yok

Yerinden söz alan HP Milletvekili Tolga Atakan, Çalışma Bakanı Çağman’ın, istifa edip etmediğini sordu. Saner ise Çağman’ın bazı sıkıntıları olduğunu, kendisiyle görüştüklerini dile getirerek, bu yönde bir niyetinin olmadığını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın erken seçime ilişkin‘Ocak 2022’ önerisinin hatırlatılması üzerine, erken seçime ilişkin yasal önerilerinin ortada olduğunu ifade etti.