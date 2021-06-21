Özyiğit’en Saner’e: Pamuk ipliğine bağlı hükümetin Başbakanısın
62’inci madde kapsamında söz alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Hükümetin halkın karşısına çıkmaktan korktuğunu söyledi.
62’inci madde kapsamında söz alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Hükümetin halkın karşısına çıkmaktan korktuğunu söyledi.
Özyiğit, Başbakan Ersan Saner’in köy gezilerinde kurultay ziyaretleri yaptığını, ‘her şeyi güllük gülistanlık’ gösterdiğini dile getirdi.
Özyiğit, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyledi.
Bu sırada Başbakan Ersan Saner, yerinden söz alarak, Özyiğit’e “ (Asgari ücret konusunda)En son konuşacak kişisiniz” dedi.
Özyiğit, Saner’e “Rakamları al konuşalım” diye cevap verdi.
Saner ise Özyiğit’e “Aşağıya ineceksin” şeklinde konuştu, Özyiğit ise “Pamuk ipliğine bağlı hükümetin başbakanısınız” dedi.
Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın istifa etmek için Başkanlığa gittiğini de söyleyen Özyiğit, bu konudaki bilinmezliğin sürdüğünü söyledi.
Özyiğit, hükümetin UBP Milletvekili Sunat Atun’un ‘ilahiyat kolejlerine’ ilişkin sunduğu öneriye ilişkin ne düşündüğünü sordu.