Ercan'da ihmal ölüme neden oldu

Yurt dışına gitmek için Ercan Havalimanı'nda bulunan İskan Aruk (E-57) aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Ercan'da ambulans yok

Yolcu olarak Ercan Havaalanın'da bulunan kişinin ölümü akıllara Ercan'da ambulans bulunmamasını getirdi. Özel bir şirket tarafından işletilen Ercan Havaalanı'nda bir süreden beridir ambulans bulundurulmuyor.

Yenidüzen'e konuşan kaynaklar ambulansın dışarıdan olay yaşandıktan 20 dakika sonra geldiğini kaydetti. Aruk'a ilk müdahaleyi Ercan personeli yaptı, hasta 20 dakika boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

YENİDÜZEN gazetesi geçtiğimiz yıl konuyu gündeme getirmiş fakat yetkililer adım atmamıştı.