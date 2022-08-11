Geçtiğimiz günlerde basına yansıdı.

“Havaalanında niye ambulans yok?” başlığı ile yayınladı haber…

Biraz altını eşeledim, nedir bu işin aslı astarı diye, birkaç telefon görüşmesi yaptım, sordum soruşturdum.

Durum ilginç!

Evet, binlerce yolcu ve çalışanın bulunduğu havaalanında neden ambulans yok?

Orası hem bir geçiş noktası, hem ülkenin bir nevi kapısı hem de kaza olması açısından birçok riskin bir arada bulunduğu bir nokta…

Elbette nereden bakarsanız bakın, havaalanında ambulans olmalı…

Diğer yandan Ercan bir süredir özel bir işletme ‘gibi’…

Yani devletle anlaşma yapmış, özel bir şirkette tarafından yönetilen bir mekan…

Hal böyle olunca da bu durumun elbette bazı “şartları” var.

Yani böylesi bir sağlık/güvenlik hizmetini vermesi gerekiyor.

Zaten havaalanının internet sitesinde de 24 saat sağlık hizmeti verildiği yazıyor.

Bunlar “temenniler” kısmı…

Gelelim mevcut duruma…

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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına ve işletme şartlarında havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen

T&T Şirketi bu kurala uymuyor, bu çok açık.

İşletmeciliği Taşyapı firması olan T&T Şirketinin yaptığı havaalanında uzun bir zamandır ambulans ve sağlık hizmetinin verilmediği bir gerçek…

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve T&T Şirketi’nin KKTC ile anlaşma şartlarında havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve yine havaalanı içerisinde acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen T&T Şirketi’nin bu kurala uymamasına rağmen Sağlık Bakanlığı bu noktada pasif konumda…

Sivil Havacılık Dairesi yetkililerinin bu konuda “derhal önlem alınması” konusunda yetkili birimlere çağrı yaptığı, T&T Şirketi’ne ve Sağlık Bakanlığı’na da bu konuda yazı yazdığı da söyleniyor.

Hükümet yetkilileri ve ilgili bakanlıklar bu konuda henüz bir girişimde bulunmazken, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda neden harekete geçmediği bilinmiyor.

Pek tabii KKTC’nin kendi “özgün” şartları var, “Maliye para vermiyor vs” gibi…

ICAO kurallarına göre olası uçak kaza, kırım ve yangınlara müdahil olması için Havaalanı’nda zorunlu olarak ambulans bulundurulması ve bu ambulansların hiçbir surette başka amaçlar için meydanı terk etmemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak buna rağmen havaalanındaki ambulans, bölgedeki köylere hizmet verdiğinden Havaalanı’nda bulunmuyor. Bu bilgi bizzat havaalanında görev yapan çalışanlarca da doğrulanıyor. Kim bilir belki de şuan havaalanındadır, ya da bir başka yerde…

Bu ciddi eksiklik karşısında yetkili birimlerin derhal harekete geçmemesi nedeniyle havaalanında yaşanacak herhangi bir sağlık sorunu ya da olası bir kazada müdahalenin erken yapılamayacak olması, büyük bir ihmali de beraberinde getiriyor.

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Peki bu sorun nasıl aşılır?

Ya işletme bu hizmeti vermek için harekete geçer ve orada 24 saat görev yapacak ambulans için kendi önlemlerini (daha önceki gibi) alır, ya da Sağlık Bakanlığı havaalanına ambulans görevlendirir.

İkinci ihtimalin gerçekleşmesi pek mümkün görülmüyor, zira hem fiziki şartlar hem de hukuki durum buna elverişli değil.

Geriye bakanlığın elini masaya vurarak binlerce insanın sağlığını ilgilendiren bu konuda adım atması kalıyor.

Zira olası bir kazada sorumlu olmanın bedeli çok daha ağır olacaktır.

Bizden söylemesi…