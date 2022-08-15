Dolandırıcılara 30 bin 270 Euro ve 5 bin 500 dolar kaptırdılar

Kıbrıs'ın güneyinde internet üzerinden dolandırıcılığın tavan yaptığı ve polisin neredeyse her gün bu yönde şikâyet aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin sadece bir gün içerisinde üç ayrı dolandırıcılık ihbarı aldığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olaylarda, ikisi kadın, biri 79 yaşındaki erkek kurban dolandırıcılara toplam 30 bin 270 Euro ve 5 bin 500 Amerikan doları kaptırdı.

Dolandırıcıların, sosyal medya uygulamaları üzerinden ulaştıkları kişilere kendilerini bir yatırım şirketi çalışanı olarak tanıtıp, söylenenleri yapmaları halinde garantili kazanç elde edeceklerine inandırdıktan sonra yeni banka hesapları açtırdığı ve özel bir aplikasyonla yeni hesaplara sağladığı erişimle paraları çaldığı kaydedildi.