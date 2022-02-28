Girne - Tatlısu Anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki Gürkan Çetin’in durumu ciddiyetini koruyor, şuuru açık.

Kazada hafif yaralanan ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Derek Andrew Rogers’in ise genel durumun iyi olduğu öğrenildi.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Suha Akpınar’dan alınan bilgide Rogers’ın, müşahede altında ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kolan Hastanesi yönetiminden ise ağır yaralanan 42 yaşındaki Gürkan Çetin’in durumunun ‘ciddiyetini koruduğu’ ancak şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çetin’in şuurunun açık olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu da ifade edildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Girne - Tatlısu Anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 08.50 sıralarında 42 yaşındaki Gürkan Çetin, yönetimindeki EP 247 plakalı aracı ile Girne'den Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa dönüş yapmaya çalışırken, aynı anda Tatlısu istikametinden Girne'ye doğru seyreden 49 yaşındaki Derek Andrew Rogers'ın kullandığı UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen EP 247 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü Gürkan Çetin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılmıştı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Rogers'ın tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde devam edilirken, kazada ağır yaralanan Gürkan Çetin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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