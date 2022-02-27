Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza: Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 4. gününde devam ediyor

Yılmaz: “İnsan ticareti mağdurları için de destek mekanizması oluşturulmalı”

Hayvancılar yine isyanda: “Et ve süt fiyatları maliyetlere göre ucuz, hayvan satıp yem alabiliyoruz”