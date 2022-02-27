Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza: Sürücü araç içerisinde sıkıştı
Girne - Tatlısu Anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Girne - Tatlısu Anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 08.50 sıralarında 42 yaşındaki Gürkan Çetin, yönetimindeki EP 247 plakalı aracı ile Girne'den Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa dönüş yapmaya çalışırken, aynı anda Tatlısu istikametinden Girne'ye doğru seyreden 49 yaşındaki Derek Andrew Rogers'ın kullandığı UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen EP 247 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü Gürkan Çetin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Rogers'ın tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde devam edilirken, kazada ağır yaralanan Gürkan Çetin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Foto: BRTK