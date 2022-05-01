Can'ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak
29 Nisan tarihinde aninden rahatsızlanarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 32 yaşındaki İbrahim Can'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için “kan ve doku” örnekleri alındı.
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29 Nisan tarihinde aninden rahatsızlanarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 32 yaşındaki İbrahim Can'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için “kan ve doku” örnekleri alındı.z
Can'ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : ölüm, ibrahim can