32 yaşında üzen veda

Lefkoşa’da bu sabah aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanan 32 yaşındaki İbrahim Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan, Pınarbaşı sakinlerinden Can’ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Polis, Can’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini duyurdu.

Polis açıklaması şöyle:

"Saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da, İbrahim CAN(E-32) araç içerisinde seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlanarak, olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."