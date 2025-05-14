“Can kaybı olsaydı bunun hesabını kim verecekti?”

Trafik kazasında yaralanan Erenköy Lisesi öğrencilerinin aileleri YENİDÜZEN ve KANAL SİM’e konuştu. Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde çocuklarının tedavilerini bekleyen bir baba, “Otobüsün içinde iki çocuğum var. Kıl payı kurtuldular” dedi. Otobüste aynı arızanın defalarca yaşandığını belirten baba, “Bu hükümetin sorunudur. Denetim yok. Can kaybı olsaydı hesabını kim verecekti?” diye sordu. Otobüslerin denetlenmediğini ifade eden baba, çocuklarını eylem olsun diye okula göndermeyeceğini de söyledi.

Açıklama şöyle:

“Otobüsün içinde iki çocuğum var. Bütün köy de benim arkadaşlarımdır. Acı, hepimizin acısıdır. Kaç kere benim çocuğum ‘Baba vallahi biz öleceğiz’ dedi. Otobüsün frenleri tutmuyor. Kaç kere aynı arızayı vermiş. Sıkıntı bir tane değil. Bu Hükümetin sorunudur, hükümetin buna el atması lazım. Hiç denetim yok. Benim çocuklarım kıl payı kurtuldu, bazılarının kaburgaları kırıldı. Tek sevindirici yanı can kaybımız olmadı. Olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Otobüslerin denetimi olana kadar ben çocuklarımı okula eylem olsun diye göndermeyeceğim. Sadece liseyi taşıyan değil, otobüslerin bir tanesi bile sağlıklı değil.”

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