Yenierenköy’de otobüs devrildi, 10 öğrenci yaralandı

Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde, Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya GÜNGÖR (E-32), yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavileri halen devam ediyor. Soruşturma devam ediyor.

İskele Kaymakamı Toroslu: Devrilen otobüste bulunan 20 öğrenci sağlık kontrolünden geçiriliyor, hayati tehlikesi olan yok

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Yeni Erenköy Lisesi’nde eğitim gören Dipkarpazlı öğrencileri taşıyan otobüsün okul çıkışı saat 13.05 sıralarında yolda çıkarak devrildiğini bildirdi.

Otobüste 20 öğrenci bulunduğunu kaydeden Toroslu, öğrencilerin sağlık kontrolü için hastanelere sevkedildiğini bildirdi.

Gazimağusa Hastanesi’nde olayla ilgili bilgi alan Toroslu, yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, polisin olay yerinde inceleme yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Olayı öğrenen öğrencilerin yakınlarının da Gazimağusa Hastanesi önünde bekleyişi sürüyor.