Turan Rahvancıoğlu: “Personelin kadro sorunlarını çözeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye çalışanlarının kadro sorunlarının çözülmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve maaşların zamanında yatırılması için gerekli adımları atacaklarını söyledi. CTP’nin hükümete gelmesiyle yapılacak nüfus sayımının belediyeye ayrılan devlet katkısının ve kadro olanaklarının artırılmasını sağlayacağını belirten Rahvancıoğlu, “Özellikle Al-Bel’li arkadaşlara söylüyorum, kadrolanacaksınız” dedi.

Turan Rahvancıoğlu, LAÇ Belediyesi Lapta Arıtma Toplanma Alanı’nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği ziyarette Rahvancıoğlu, personelin çalışma koşulları, fazla mesai alacakları, kadro sorunları ile belediyenin bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Personel mutlu ve huzurlu değilse verim alamazsınız”

Belediye yönetiminde bütçe, personel ve projeler olmak üzere üç temel önceliği bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, çalışanların mutlu ve huzurlu olmasının belediyenin verimliliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Rahvancıoğlu, “Bütçeyi iyi tasarlayamazsak personeli ödeyemeyiz, projelerimizi yapamayız. Benim için en değerli olanlardan bir tanesi personeldir. Çünkü personel mutlu ve huzurlu değilse bir iş yerinde verim alamazsınız” dedi.

“Bütçenin yüzde 87’si giderlere gidiyor”

LAÇ Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesinin yaklaşık 28 milyon sterlin, dört yıllık toplam bütçesinin ise yaklaşık 100 milyon sterlin değerinde olduğunu belirten Rahvancıoğlu, belediyenin kesinleşmiş hesaplarına göre kaynakların yüzde 87’sinin giderlere harcandığını söyledi.Bu durumun kaynakların doğru kullanılmadığını gösterdiğini savunan Rahvancıoğlu, herhangi bir kişiyi suçlamadığını, asıl meselenin bütçenin doğru planlanması ve yönetilmesi olduğunu vurguladı. Rahvancıoğlu, bütçenin doğru kullanılmasının hem çalışanların haklarının ödenmesi hem de halka hizmet götürülmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

“300-350 gün izni olan çalışanlar var”

Belediyede fazla mesai karşılığında ücret yerine izin verilmesinin çalışanlar açısından ciddi sorunlar yarattığını belirten Rahvancıoğlu, bazı personelin 300-350 güne, bazılarının ise 100 güne ulaşan izin birikimleri bulunduğunu söyledi.Rahvancıoğlu, “300-350 gün izni olan adamlar var. 100 gün izni olan adamlar var. Ben bunu kullanamadıktan sonra ne anlamı var bu sistemin? Hiçbir anlamı kalmıyor” dedi. Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için belediye bütçesinde gerekli kaynağı ayıracaklarını belirten Rahvancıoğlu, çalışanların maaşlarını ve hak ettikleri ödemeleri zamanında almalarını sağlayacaklarını ifade etti.

“Nüfus sayımıyla devlet katkısı ve kadro sayısı artacak”

LAÇ Belediyesi’nin halen 2011 yılı nüfus verilerine göre devlet katkısı aldığını belirten Rahvancıoğlu, CTP’nin hükümete gelmesiyle yapılacak nüfus sayımının belediyeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Güncel nüfusun belirlenmesiyle belediyeye ayrılan devlet katkısının ve kadro sayısının artırılabileceğini ifade eden Rahvancıoğlu, bunun özellikle Al-Bel çalışanlarının kadrolanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rahvancıoğlu, “Özellikle Al-Bel’li arkadaşlara söylüyorum, kadrolanacaksınız” dedi.

“CTP’nin iktidara gelmesiyle sorunlar çözülecek”

CTP’nin 7 Aralık’ta hükümete gelmesiyle nüfus sayımı, devlet katkısı ve kadro sorunlarının çözüleceğini belirten Rahvancıoğlu, merkezi yönetim ile yerel yönetimin birlikte çalışmasının bölgeye daha fazla kaynak aktarılması ve personelin sorunlarının giderilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.