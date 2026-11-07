"Mücadeleci ruhunu ve mirasını yaşatacağız”

Toplumcu demokrasi geleneğinin önemli isimlerinden, mücadeleci kişiliği ve ilkeli siyasi duruşuyla iz bırakan eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, Yuvacık Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi’nin mücadeleci ruhunu ve siyasi mirasını geleceğe taşıma kararlılığını vurguladı.

Anma törenine Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve milletvekili adayları katıldı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) geleneğinden gelen, TKP ve Barış ve Demokrasi Hareketi’nden Güzelyurt milletvekili seçilen, ardından TDP çatısı altında siyaset yapan Mertekçi, toplumsal mücadeleye verdiği destek, halktan yana siyasi duruşu ve spora katkılarıyla Kıbrıs Türk siyasetinde iz bıraktı.

Törenin ardından açıklama yapan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi’nin mücadeleci kişiliği, ilkeleri ve topluma bağlılığıyla kendilerine her zaman örnek olduğunu belirterek, “Tahsin Mertekçi, siyasette yolumuzu aydınlatan değerli isimlerden biriydi. Onun mücadeleci ruhunu yaşatmak, savunduğu değerlere sahip çıkmak ve bizlere bıraktığı mirası daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.