Tahsin Mertekçi, ölümünün 9’uncu yılında kabri başında anıldı

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) temsilcileri ve belediye başkan adaylarının yanı sıra Mertekçi’nin ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

Siyaset ve spor camiasında uzun yıllar görev yapan Tahsin Mertekçi, ölümünün 9’uncu yılında da unutulmadı.

Yuvacık Kabristanlığı’nda gerçekleştirilen anma töreninde Mertekçi’nin hatırası yaşatılırken, ailesi ve sevenleri bir kez daha kabri başında bir araya geldi.

1967 Yalova doğumlu eski Güzelyurt Milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) ve Barış ve Demokrasi Hareketi (BDH) çatısı altında Meclis’te çeşitli görevler üstlenmiş, 2014’te trafikte farkındalık için Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürümüştü. 4 Kasım 2017’de trafik kazasında hayatını kaybeden Mertekçi'nin ismi Bostancı’daki stadyum ve caddede yaşatılıyor.