Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda trafik kazası: 4 yaralı

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde, İnönü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrilirken, diğeri trafik adasına çıkarak levhaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Bengül Çubuk Keserci (K-36), yönetimindeki PN 513 plakalı araçla Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, İnönü istikametine doğru dönüşe geçti.

Bu sırada Keserci, Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ayşe Yılmaz İbrahimoğulları (K-45) yönetimindeki UT 275 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan PN 513 plakalı araç, yolun solundaki bordür taşlarına çarparak sağ yan kısmı üzerine devrildi. UT 275 plakalı araç ise bordür taşlarına çarptıktan sonra trafik adasına çıkarak trafik levhasına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan PN 513 plakalı araç sürücüsü Bengül Çubuk Keserci ile araçta yolcu olarak bulunan Serpil Göksu Lal (K-36), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

UT 275 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bulut İbrahimoğulları (E-51) ile Kemal Şimal (E-28) ise kendi imkânlarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.