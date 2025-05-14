“Daha dikkatli davranmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Yenierenköy’de öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapması ve 10’u öğrenci 11 kişinin yaralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “daha dikkatli davranmamız gerekiyor” dedi.

Hem Yenierenköy’de kaza yapan hem de Boğaz’da alev alan otobüslerle ilgili açıklama yapan Tatar, “yaşananların bizlere daha dikkatli davranmamızı, özellikle toplu taşımacılık yapan firmaların araç bakım ve onarım konularında daha hassas olması konusuda büyük bir ders olmalıdır” dedi.

Tatar, “Meydana gelen kazalarda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olsa bile yaralanan insanlarımızın olması canımızı yakmakta, vicdanımızı zedelemektedir. Dolayısıyla gerek ilgili bakanlık ve polis teşkilatının araç kontrollerinde daha hassas olması, gerekse firmalarımızın hizmet içi eğitimlere ve araç bakımlarına daha fazla önem vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tatar, yaralanan öğrencilere acil şifalar diledi.

“Otobüsün freni patladığı için devrildi”

Yenierenköy’de otobüs devrildi, 10 öğrenci yaralandı