Lefkoşa Devlet hastanesinde tedavilerinin bitmesini bekleyen aile ve aile yakınları YENİDÜZEN ve Kanal Sim’in yapmış olduğu canlı yayına katılarak kaza ile ilgili bildiklerini aktardılar.

Açıklama şöyle:

“Biz defalarca bu otobüslere artık bir çare bulunması gerektiğini söyledik. Dipkarpaz ve Yeni Erenköy’ü taşıyan bütün otobüsler öyle. Can verdiğimiz zaman mı tamir edilebilecek? Bu otobüsü süren kişiler de sonuçta köylülerimizdir, onlar da böyle bir şey yaşanmasını istemezler ama 70 yaşındaki bir otobüsü sürersek tabii ki kazalar olacak. Ne iki bakanlık, ne de Polis Genel Müdürlüğü bir denetim yapmıyor. Şoförler de denetlenmiyor. Şoförler iki iş birden yapıyor. İşlerini bırakıyorlar, okul saati öğrencileri taşıyorlar ve tekrar işlerine dönüyorlar. Bugünkü şoför UBP’nin Dipkarpaz Örgütü’nde profesyonel partiliydi. Bu UBP saltanatı nereye kadar sürecek? Artık ‘dur’ demenin zamanı geldi. Biz, halk olarak ‘dur’ demesini biliriz. Bu otobüs daha önce iki kez daha kaza yapmıştı. Bir otobüsün lastiği patlamış, çocukları diğer 70 yaşındaki otobüse almışlardı. Kesnlikle fren patlamamıştı, kim söylediyse yalandır. Öğrenci alan bir otobüse 80 kişi nasıl alınır? Bugünkü kazada 82 öğrencimiz vardı. Yalanan 20 kişidir, ama otobüste 82 kişi vardı. Bakana kim bu bilgileri verdiyse yalandır. Basına da doğru bilgileri verilsin. Biz bu konuyu daha önce Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na söyledik, Başbakan köye geldi, orada bu konuyu onlara ilettik. Bunu okullar da her zaman gündem yaptı. Biz Dipkarpaz halkı olarak bu işi burada bırakmayacağız. Şu an için çok şükür ölen yoktur, ama yaralanan çocuklarımız vardır. Arıklı, Çavuşoğlu ya da Başbakan bunun hesabını nasıl verecek? Biz çocuklarımızı artık otobüslerle okula göndermeyeceğiz. Çocuklarımızı kendi arabalarımızla okula götürüp getireceğiz. Çocuklarımızın da geleceğiyle asla oynamayacağız.”

