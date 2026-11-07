"CTP, İskele'de de güçlü bir şekilde iktidarda olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ve ekibini tanıttı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, bazı belediye başkanları ve çok sayıda yurttaşın katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Osmanağa Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte, İncirli ve Nereli, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Burada konuşan Sıla Usar İncirli, “Hayalleri seçimsiz bir memlekettir ama 6 Aralık'ta bu sandıklar kurulacak. Halk sandıklarda özgür iradeleriyle bütün bu yapılanların hesabını en demokratik şekilde soracak” dedi. Nereli ise “Herkes için Hizmet” anlayışıyla İskele’yi ileriye taşıyacak projelerini sundu.

İncirli: CTP’nin yönettiği belediyeler insanın hayatına dokunan projeleriyle herkese hizmet ediyor

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, Sermet Nereli ile beraber İskele’yi adım adım gezerek sorunları yerinde incelediklerini dile getirdi. Bölgedeki sorunların farkında olduklarını ve Sermet Nereli’nin plan ve projeleriyle bölgenin potansiyelinin ortaya çıkarılacağına inandığını belirten İncirli, “CTP’nin yönettiği belediyeler insanın hayatına dokunan projeleriyle herkese hizmet ediyor” diyerek CTP’li belediyeleri örnek gösterdi. İncirli konuşmasının devamında çok kötü yıllar geçirdiğimizi belirterek “Bu kötü günleri anmayacağımız yeni bir döneme doğru yelken açtık. Yeni dönemde memleketin kaynaklarını şekilde çarçur eden, yolsuzluk, usulsüzlük yapan her birinin peşine düşeceğiz. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Halk sandıkta yapılanların hesabını soracak”

Mevcut hükümetin artık miadının dolduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, “6 Aralık'ta bu sandıklar kurulacak. Bir tane de değil, iki tane kurulacak. Sandıklarda halkımız özgür iradeleriyle bütün bu yapılanların hesabını en demokratik şekilde soracak” şeklinde konuştu. İncirli, 6 Aralık günü halkın değişim arzunun gerçekleşeceğini ifade ederek “Bu değişim gerçekleşmiştir. CTP hem yerelde hem de genelde güçlü bir şekilde iktidarda olacak” dedi.

İncirli, göreve gelir gelmez kötü gidişatı durduracaklarını vurgulayarak şu şekilde konuştu;

“Devletin bütün kurumlarını güçlendireceğiz. İnsanların devlet dairelerinde işlerini yapmak için aracı bulmaya, torpil bulmaya, siyasi yakın bulmaya ihtiyacı kalmayacak. Bizler her bir yurttaşımızı kucaklayacağız ve onlara eşit davranacağız. Ülkemizi eşitlikle, adaletle, liyakatle yöneteceğiz ve insanlarımız rahat bir nefes alacak”

“Bütün çocuklarımızı kucaklayan bir eğitim sistemi ile ilerleyeceğiz”

Kamu hizmetlerindeki yetersizliğe dikkat çekerek sağlıktan eğitime halkın çok büyük ihtiyaçları olduğunu söyleyen Sıla Usar İncirli, sağlıkta ve eğitimde planlı bir şekilde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. İncirli, sağlıkla ilgili “Sağlıkta yeni bir sistem kuracağız. İnsanlarımızın sağlık hizmeti almak için kalabalık hastanelerde uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmadığı bir düzen oluşturacağız” şeklinde konuştu. Eğitimdeki ile ilgili de İncirli şu ifadeleri kullandı; “Karpaz'daki bir çocuğumuzun fırsatıyla Mağusa’daki bir çocuğumuzun, Yeşilırmak'taki ile Girne'deki çocuğumuzun fırsatları eşit olacak. Bütün çocuklarımızı kucaklayan bir eğitim sistemi ile ilerleyeceğiz. Hem sağlıkta hem de eğitimde bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız”

“İnsanlarımız sağlıkta ve eğitimde cepten harcama yapmak durumunda kalmayacak”

İncirli, yeni dönemde sağlık ve eğitim hizmetlerini güçlendirerek yurttaşların üzerindeki ekonomik yükü hafifleteceklerini aktararak, “Artık insanlarımız sağlıkta ve eğitimde cepten harcama yapmak durumunda kalmayacak” dedi. İncirli, devletin en çok ihtiyaç duyanların yanında olacağını ifade ederek, “Yeni dönemde insanlarımızın kendilerini çaresiz ve yalnız hissedecekleri dönemler bitecek. 6 Aralık’a kadar çok çalışacağız 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız. CTP güçlü kadrolarıyla memleketi yeniden ayağa kaldırmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazırdır” diye konuştu.

Nereli: İnsanların derdi hangi siyasi görüşten olduklarından çok daha önemlidir

İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, belediyecilik anlayışının temelinde eşitlik ve ayrım gözetmeksizin hizmet olduğunu vurgulayarak, “İnsanların derdi hangi siyasi görüşten olduklarından çok daha önemlidir” dedi. Seçimlerin gelip geçici, İskele’deki birlik ve beraberliğin ise kalıcı olduğunu belirten Nereli, “İşte bu yüzden ben sadece bana oy verenlerin değil, bütün kardeşlerimin belediye başkanı olacağım. Ben İskelede yaşayan herkesin belediye başkanı olacağım” ifadelerini kullandı. Nereli, “Ben seçimden sonra insanların birbirine sırtını döndüğü bir iskele istemiyorum” diyerek farklı görüşlere sahip yurttaşların birbirine saygı duyduğu ve sahip çıktığı bir İskele hedeflediğini söyledi.

“Büyüyen İskele’mizi çağdaş bir kent olarak yeniden inşa etmek için yola çıktım”

İskele’nin hızla büyüdüğüne ancak yaşam kalitesinin bu büyümeye aynı ölçüde ayak uyduramadığına dikkat çeken Nereli, “İskele büyüyor. Daha bizim yaşam kalitemiz de aynı şekilde artıyor mu? Yollarımız da büyümeye hazır mı?” diye sordu. Altyapı, kanalizasyon, eğitim ve sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyaçlara işaret eden Nereli, “Sadece sorunları anlatmak için değil, o sorunların çözümünde sorumluluk almak için, büyüyen İskele’mizi çağdaş bir kent olarak yeniden inşa etmek için yola çıktım” dedi. İskele’nin geleceğini ortak akılla şekillendireceklerini belirten Nereli, 12 yıldır bölge halkının sorunlarıyla iç içe olduğunu ve yurttaşların beklentilerini yakından bildiğini söyledi. Nereli, “İskelenin her mahallesini, her köyünü, her insanını önemseyen bir belediye yönetimini birlikte kuralım” çağrısında bulunarak, “Hep birlikte üreteceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Çeler: Birlikte mücadele ettiğimizde ne kadar başarılı olduğumuzu gördük

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de “Birlikte mücadele etmenin değerini ve kazancını hep birlikte gördük. Hep birlikte mücadele ettiğimizde ne kadar da başarılı olduğumuzu hep beraber yaşadık, gene yaşayacağız” dedi. İskele’de yaşanan sorunlara dikkat çeken Çeler, “Sermet gibi şehrine, insanlarına bu kadar inanan, güvenen ve birlikte çalışmak, mücadele etmek uğruna kendini feda eden bir arkadaşımızla inanıyorum ki yepyeni bir İskele olacak ve bütün adaya da örnek olacak” diye konuştu.