“Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Filiz Besim otobüs kazasında yaralanan öğrencileri 7 tanesinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Filiz Besim otobüs kazasında yaralanan öğrencileri 7 tanesinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı.
Besim açıklamasında öğrencilerden 4 tanesinin iyi olduğunu 3 öğrencinin ise tedavilerine devam edildiğini belirtti.
Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirten Besim öğrencilerin ailelerini bizzat bilgilendirdi.
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