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“Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur”

“Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Filiz Besim otobüs kazasında yaralanan öğrencileri 7 tanesinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Filiz Besim otobüs kazasında yaralanan öğrencileri 7 tanesinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı.

Besim açıklamasında öğrencilerden 4 tanesinin iyi olduğunu 3 öğrencinin ise tedavilerine devam edildiğini belirtti.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirten Besim öğrencilerin ailelerini bizzat bilgilendirdi.

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