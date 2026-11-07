CTP: “Demokratik hakları savunmaya, halkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören’in adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını saygıyla karşıladığını açıkladı. Parti, anayasal hakların dar yorumlanmasına ilişkin eleştirilerini koruduğunu belirterek, demokratik hak ve özgürlüklerin daha güçlü korunması için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçilme hakkının halkın seçme ve tercih yapma özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, “Bizim için mesele yalnızca bir adaylık meselesi değildir” denildi.

Yargı kararlarına saygının hukuki tartışmaları sürdürmeye engel olmadığı belirtilen açıklamada, Erenköy-Karpaz’da çalışmaların artarak devam edeceği, belediye meclis üyesi adaylarının güçlü şekilde temsil edilmesi için mücadele edileceği kaydedildi.

CTP, hedefinin yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını belirterek, “Hedefimiz açıktır. CTP’yi tek başına iktidara taşıyacak güçlü halk iradesini oluşturmak ve hem yerelde hem de genelde halkımıza hak ettiği yönetimi ve hizmeti sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Demokratik hakları savunmaya, halkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Erenköy Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören’in Erenköy-Karpaz Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararını saygıyla karşılıyoruz. Bununla birlikte, anayasal hakların dar yorumlanmasına ve meseleler arasındaki hukuki ve olgusal farklılıkların değerlendirilmesine ilişkin görüş ve eleştirilerimizi koruyoruz.

Temel hak ve özgürlüklerin geniş yorumlanması, yurttaşların aktif statü haklarını kullanmalarının önüne engeller konulmaması ve Anayasa’yı hazırlayan Kurucu Meclisin amaç ve iradesinin göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, demokratik hakların daha güçlü korunması için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılması gerektiğini de vurguluyoruz.

Bizim için mesele yalnızca bir adaylık meselesi değildir. Seçilme hakkı, halkın seçme ve tercih yapma özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasal hakların, demokratik katılımın ve halk iradesinin mümkün olan en geniş biçimde korunması gerektiğine inanıyoruz. Yargı kararlarına saygımız tamdır. Ancak bu saygı, hukuki tartışmaları sürdürmemize ve demokratik hak ve özgürlüklerin daha güçlü güvencelere kavuşturulmasını savunmamıza engel değildir.

Bu karar, Erenköy-Karpaz’a olan bağlılığımızı veya halkımıza hizmet etme kararlılığımızı daha da arttıracaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Erenköy-Karpaz’da daha çok çalışacak, daha fazla insanımıza ulaşacak, halkımızla kurduğumuz dayanışmayı ve güven ilişkisini daha da güçlendireceğiz. Belediye Meclisi üyesi adaylarımızın Belediye Meclisinde en güçlü şekilde temsil edilmeleri, belediye yönetiminde etkin ve belirleyici bir rol üstlenmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Bölgemizin sorunlarına çözüm üreten, halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışını büyütmeye devam edeceğiz.

Mücadelemiz yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı değildir. Cumhuriyet Meclisine mümkün olan en fazla sayıda milletvekilimizi göndermek, halkımızın iradesini Mecliste daha güçlü temsil etmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişimi gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışacağız.

Hedefimiz açıktır. CTP’yi tek başına iktidara taşıyacak güçlü halk iradesini oluşturmak ve hem yerelde hem de genelde halkımıza hak ettiği yönetimi ve hizmeti sunmaktır.

Bunun için her köyde, her mahallede, her sokakta halkımızla birlikte olmaya, sorunları dinlemeye ve çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz.

Tevfik Gören’in bugüne kadar ortaya koyduğu emeğin, birikimin ve bölgesine olan bağlılığının da bu ortak mücadelenin önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

Erenköy-Karpaz’da ve ülkemizin her köşesinde daha güçlü, daha kararlı ve daha örgütlü biçimde yolumuza devam edeceğiz.

Halkımız için çalışmaktan, değişim iradesini büyütmekten ve ülkemizi birlikte yönetme hedefinden vazgeçmeyeceğiz.”