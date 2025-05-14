“Otobüsün freni patladığı için devrildi”

YENİDÜZEN

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Haber Toplantısı programına telefon ile bağlanan Arıklı, Yenierenköy’de meydana gelen ve 10’u öğrenci olmak üzere 11 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu, otobüsün freninin patladığı için devrildiğini belirtti. Arıklı, kesin bilgilere ise polis raporuyla ulaşacaklarını ifade etti.

“En kötü araçlar bile muayeneden geçebiliyor”

Arıklı, öğrenci taşımacılığının ciddi şekilde suistimale açık bir “rant kapısı” olduğunu söyledi. Birçok otobüs sahibinin doğrudan Eğitim Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını belirten Arıklı, bu sistemin tek elden yürütülmesi gerektiğini kaydetti. “Eğitim Bakanlığı bu işi bize vermeli, biz de araçları incelemeliyiz. Öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra izin vermeliyiz” dedi.

Araç muayene istasyonlarının yeterli donanıma sahip olmadığını ifade eden Arıklı, “Araçlar el yordamıyla kontrol ediliyor. En kötü araçlar bile muayeneden geçebiliyor.” şeklinde konuştu.

Kamu-özel iş birliğiyle araç muayene sisteminin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, özellikle öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüslerin bilgisayarlı sistemlerle denetlenmesi gerektiğini söyledi. “Araçlar çok eski. Maalesef bu tip vahim sorunlarla karşılaşıyoruz. Allah’tan can kaybı olmadı. Konuyu Bakanlar Kurulu’na sunacağım” dedi.

Kaza yapan otobüsle ilgili bazı iddialara da değinen Arıklı, aracın askeri ihaleden alındığı, torpille temin edildiği ve daha önce de benzer bir arıza yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin “Olma ihtimali yüksektir” değerlendirmesinde bulundu. Arıklı, gerekli bilgilerin polis ve Trafik Dairesi’nden alınacağını belirtti.

Yenierenköy’de otobüs devrildi, 10 öğrenci yaralandı