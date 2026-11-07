39 yaşındaki Zahid Rasool aranıyor

Polise verilen bilgide, Girne'de sakin Zahid Rasool’un (E-39) geçen hafta pazar günü kaldığı evden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Yeniboğaziçi’nde çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde sabaha karşı 05.00 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden, alkollü içki tesiri altındaki V.C.(K-19), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak olan 107 kişiye para cezası

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde faaliyet gösteren kumarhanelere yönelik yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 107 kişiye para cezası yazılarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de bir restoranın mutfağında yangın

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, muhtemelen fritöz içerisindeki yağın ısınıp, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ahşap duvar dekoru, muhtelif elektrik kabloları ve bir metrelik gaz borusu yandı, oluşan ısı ve dumandan dolayı restoranın duvarları islendi.