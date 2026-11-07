Teyfik Gören: “Adaylığımız engellendi, ancak bunun sebebi sahte diploma ya da yolsuzluk değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belediye başkanlığına aday olamayacağı yönündeki kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararı üzüntüyle karşıladığını belirten Gören, adaylığının engellenme gerekçesinin sahte diploma, hırsızlık veya yolsuzluk olmadığını vurguladı. Gören, çocuklarının eğitimi nedeniyle hayatlarının kısa bir döneminde yurt dışında bulunmuş olmalarının adaylığına engel teşkil ettiğini ifade etti.

Mevcut yasaları ve koşulları eleştiren Gören, yaşananların çağın gerisinde kalmış yasal düzenlemelerden kaynaklandığını savundu. Kendisine inanan ve seçim sürecinde destek veren vatandaşlara teşekkür eden Gören, aday olamamasının halkın değişim arzusunu ortadan kaldırmayacağını kaydetti.

“Seçimsiz koltuka oturmanın sorumluluğu onların omuzlarında”

Karara sevinen ve bunu siyasi fırsata dönüştürmek isteyenlerin olabileceğini belirten Gören, destekçilerine aday olamama gerekçesini anlatmaktan çekinmemeleri çağrısında bulundu.

Gören, belediye başkanlığı koltuğuna seçimle gelmek yerine seçimsiz oturmanın siyasi ve vicdani sorumluluğunun bu durumdan sevinenlerin omuzlarında olacağını ileri sürdü.

Açıklamasında onur ve şeref vurgusu yapan Gören, “Biz başımız dik, alnımız açık, onurumuzla bu süreçten ayrılıyoruz. Çünkü kaybettiğimiz bir onur değil, elimizden alınan bir adaylıktır” ifadelerini kullandı.

Gören, adaylığının engellenmiş olmasına rağmen halkın iradesine, değişim arzusuna ve daha güzel bir Erenköy-Karpaz hayaline kimsenin engel olamayacağını belirterek, mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.