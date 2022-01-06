Cambazoğlu, kalp krizi geçirdi, boğuldu…

Çatalköy’de dün zıpkınla balık avlamak için denize giren ve ölü olarak bulunan 56 yaşındaki Hasan Cambazoğlu’nun, geçirdiği kalp krizine bağlı suda boğulduğu tespit edildi.

Polis, Çatalköy’de deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan CAMBAZOĞLU (E-56)’ya yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildiğini duyurdu.

Çatalköy'de Balık avlarken hayatını kaybetti