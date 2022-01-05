Çatalköy'de Balık avlarken hayatını kaybetti

Çatalköy'de zıpkın ile balık avlamak için denize açılan Hasan Cambazoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Polis'ten yapılan açıklamada, Cambazoğlu'ndan haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Aramalar sonucunda Cambazoğlu'nun cansız bedeni bölgedeki kayalıklar üzerinde bulundu.

Polisin açıklaması şöyle:

Gönyeli’de sakin Hasan Cambazoğlu (E-56), Çatalköy'de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize girmiştir. Konu şahıstan haber alınamaması üzerinde denizde ve karada Sahil Güvenlik, Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapılmıştır. Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında söz konusu şahsın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafindan kayalıklar arasında bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.