Buse Aksay son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta ani ölümüyle ülkeyi yasa boğan Buse Aksay’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Ağırdağ Mezarlığı’na defnedildi.

28 yaşındaki kızlarının ani ölümü ile yıkılan Buse Aksay'ın ailesi güçlükle ayakta duruken, çok sayıda aile yakını da cenazeye akın etti.

Cenazeye birçok siyasi ve bölge belediyelerinin başkanları yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de katıldı.

Girne'de sakin 28 yaşındaki Buse Aksay, dün saat 17.30 sıralarında babasının çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Rahatsızlanmasının ardından önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ardından da ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Buse Aksay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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