Genç yaşta hayata veda etti

28 yaşındaki Buse Aksay, bugün iş yeri içerisinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis açıklamasında genç yaşta hayatını kaybeden Buse Aksay’ın ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Bugün saat 17.30 sıralarında, Girne'de sakin Buse AKSAY (K-28), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”