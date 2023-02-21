“Burada hiçbir şey net değil ama orada da şartlarımız çok zordu…”

Fehime ALASYA

Kızının evi yıkılan, kendi evi ise büyük zarar gören ve yaşanılmaz hale geldiğini anlatan Habibe Ilıkcı, kızı, iki oğlu ve torunu ile toplam beş kişi burada yaşayan kızının yanına geldiklerini söyledi.

Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’ndaki yardım merkezine kayıt yaptıran, çocuklarını Eğitim Bakanlığı’na bildiren Ilıkçı, “Burada nere kadar barınırız, nasıl burada yaşam sürdürürüz hiçbir şey net değil. Ama orada da elektriksiz, tuvaletsiz, susuz, soğukta ne kadar yaşamaya devam edebilirdik ki?” diye sordu…

“Bir evde ne kadar bu kalabalık nüfusla barınabiliriz ki, bilemiyoruz” diyen Ilıkçı, özellikle 13 yaşındaki ikiz oğlunun eğitimi için endişe duyduğunu anlattı.

Adıyaman’dan gelen Ilıkçı, oradaki şartları anlatırken, “Yüzümüz soğuktan donuyordu, ısınmak için ateşe uzandığımız zaman yanıyorduk ve hissetmiyorduk. İlk günlerde çadır yoktu, ateşle ısınıyorduk. Ne tuvalet ne beslenme, ne elektrik, ne su, hiçbir şey yoktu…” ifadelerini de kullandı.

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