Kocaismail: “Yapılan yardımlar bazı art niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor"

Fehime ALASYA

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yardım yapan tüm mekanizmaların birlikte hareket ederek, sistemli ve kayıtlı şekilde yardım yaparak sürecin daha iyi yönetilebileceğine vurgu yaptı. Kocaismail bu sayede, daha çok gerçek depremzedeye destek sağlanabileceğinin altını çizdi.

En büyük sıkıntının gıda olduğunu kaydeden Kocaismail, yardımseverlerin desteği ile süreci yürüttüklerini anlattı, gıda yardımına çok fazla ihtiyaç olduğunu anlattı.

İlk günden bu yana vatandaşların desteği ile elde edilen yardımların dağıtıldığını ifade eden Kocaismail, gerek belediyeler, gerekse farklı merkezlerden yapılan yardımların da aynı çatı altında olması gerektiğinin altını çizdi.

Kocaismail şöyle devam etti:

“Yapılan yardımlar bazı art niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor, bu sefer de gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar destek göremeyecek hale geliyor. Çok üzücü… Tüm merkezlerde çok sistemli bir kontrol olmalı, yardım yapıldı mı, nasıl yardım yapıldığına dair sisteme işlenmeli. Arabasının arkası bizde olmayan kadar gıda ile dolu olan ve depremzede olduğunu iddia eden bazı kişiler, hala bizden yardım istemeye geliyor, kavga ediyoruz, 10 kişiye bu poşetler yetmez bile diyorlar. Bu iyi niyeti kullanabilecek kişiler var, dikkatli olunmalı. Bizden çıkıp başka yere yardım almak için gidenler olduğunu da görüyoruz. Eşya talep edenler, ev isteyenler, eğitim, sağlık için müracaat edenler oluyor. Genelde gelenler ailelerin yanına geliyor.”

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