Fehime ALASYA

Antakya’dan kaçarak buradaki kardeşinin yanına gelip sığınan Emine Doğru, “Artçı depremlerden yaşayamaz olduk, okul kalmadı, barınma, beslenme, sağlık, hiçbir şey kalmadı, bunu yapmaya mecburduk” dedi.

Okulların birer enkaz olduğunu kaydeden Doğru, geleceğe dair süreci Türkiye’deki iyileşme şartları ve ortamının belirleyeceğini anlattı.

Doğru, “Türkiye’deki süreç ne yapacağımızı bize gösterecek. Eşim orada, devlet bize ev sağlayacak mı bekleyip göreceğiz. Şu an sadece süreci takip edip göreceğiz. Bu süreci dayanışma içinde kardeşimle atlatmaya çalışacağım.” dedi.

Özcömert: “Ülkemize gelen insanlara yardım için organize olamadık"

Kocaismail: “Yapılan yardımlar bazı art niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor"

Taçoy: “Bir haftada bin kişi geldi, sadece insani yardımlar verebiliyoruz”

“1000 kişi geldi”