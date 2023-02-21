“1000 kişi geldi”

Fehime ALASYA

Hükümetin “depremzedelere Kıbrıs’ta kalması için olanak sağlayacağı” açıklamasının ardından ülkeye yaklaşık bin kişi gelerek yardım talebi ile Sosyal Hizmetlere başvurdu, gıda, kıyafet, eğitim alanlarında talepler kayıtlara geçti.

Ülkeye gelen kişilerin gerçek depremzede olup olmadığına dair tespitlerin nasıl yapıldığı hala bilinmezliğini korurken, Çalışma Bakanı Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi kayıtlarında bin civarı depremzedenin yardım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Sosyal hizmetlere kayıt yaptırdığı sırada gıda ve kıyafet yardımı yapılan depremzedeler, sağlık ve eğitim talebinde de bulunurken, ‘sahte depremzedelerin’ türediği ifade edildi.

Eğitim için 200, sağlık için 130 civarı yeni kayıt…

Bir haftalık sürede 90 civarında çocuk orta eğitim için Eğitim Bakanlığı kayıtlarına geçerken, 100 civarında ilköğretim için başvuru alındı. Türkiye’den göç eden ailelerin, yaklaşık 200 çocuk için eğitim talebinde bulunduğu kayıtlara yansıdı.

Eğitim yanında sağlık amaçlı ise 130 kişilik kayıt, Sağlık Bakanlığı verilerinde yer aldı. Çoğunluğu tansiyon, şeker, astım, kalp gibi kronik hastalıklardan oluşan sağlık gereksinimi rapor edildi.

Tüm bunların yanında babası veya kardeşlerini kaybeden çocuklar için ise psikolojik destek talebinde de bulunulduğu öğrenildi.

“İnsani İkamet Belgesi” ile 6 ay ikamet izni verilecek, iş gücüne katılım sağlanacak…

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından evini kaybeden ve Kıbrıs’ta ailesi bulunan depremzedelere “İnsani İkamet Belgesi” verilerek 6 ay gibi bir zaman diliminde burada kalmasının sağlanacağı ifade edildi.

Gelenler gerçek depremzede mi değil mi ülkeye girişte tespit edilmeli, yardımlar suiistimal ediliyor…

Ülkeye gelen kişilerin gerçek depremzede olup olmadığına dair tespitlerin nasıl yapıldığı hala bilinmezliğini korurken, Çalışma Bakanı Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi kayıtlarında bin civarı depremzedenin yardım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Depremzedelere, sürecin başından bu yana gıda, kıyafet ve battaniye gibi ihtiyaçlarında destek veren bazı yardım dernekleri ise ihtiyaçlı kişilerin yapılan yardım kayıtlarıyla değil, ülkeye giriş işlemleri sırasında tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Yardımların suiistimal edildiğine şahitlik eden dernekler, bunun bir an önce engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yardım dernekleri de sendikalar da uyardı…

Yardım dernekleri ülkeye göçün oldukça kontrolsüz yapıldığı ve ilerleyen günlerde beraberinde olumsuzlukları getireceğini kaydederken, eğitim sendikaları ise her çocuğa sistemli ve bilirkişi takipleri ile sahip çıkılması gerektiği uyarısında bulundu.

Çalışma Bakanlığı’ndan tüzük değişikliği çalışması…

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy yapılması planlanan tüzük değişikliği ile ülkeye göçe den ve çalışamayacak durumda olan kişilerin ön izin belgesi olmadan çalışma hayatına başlamalarına olanak sağlanması için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Taçoy, söz konusu uygulamayı hükümetin gündemine getireceğini de kaydetti.

Depremzedeler bilinmezlik içinde, Türkiye şartları iyileşsin diye duacı…

YENİDÜZEN’e konuşan bazı depremzedeler ise içinde bulunduğu bilinmezliği anlattı, geleceğe dair süreci bekleyip yöneteceğini kaydetti. Birçoğu akrabasının yanına geldiğini anlatan depremzede, ilk olarak beslenme, sağlık ve eğitim için talepte bulundu.