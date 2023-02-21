Özcömert: “Ülkemize gelen insanlara yardım için organize olamadık"

Fehime ALASYA

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Rabia Özcömert, yardım dernekleri olarak çeşitli uyarılarda bulunulduklarını ancak bu yardımları suiistimal ederek faydalanmaya çalışanlar olduğunu ifade ederek, “Türkiye’ye yardım göndermede başarılı olduk ama ülkemize gelen insanlara yardım için organize olamadık ve bunun olumsuz etkilerini ilerleyen zaman içinde yaşadıkça göreceğiz.” dedi.

Yanıtsız birçok sorunun olduğunu anlatan Özcömert, “Hangisi gerçek depremzede hangisi değil, bu insanlar kiminle kalacak, ne kadar kalacak ve nasıl beslenecek, tüm bunlar giriş kapılarında ayrıştırılmalıydı, biz bunu sürekli yapamayız.” yorumunda bulundu.

Yerleşik komiteler kurulup, yardımların tek çatı altında daha sistemli yürütülmesi gerektiğini anlatan Özcömert, bu doğrultuda tüm derneklerin de eğitime tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi. “Yardımların tek bir komite altından yapılması gerekiyordu, organize olamadık” diyen Özcömert, şöyle devam etti:

“Herkes kendi yakınını getiriyor, çoğu insanlar yaralı, sempatimiz var, ama bir süre sonra geçim derdi devreye girince bu durum ortadan kalkacak. Bu kişilerin geçim yükü 2, 3 katına çıkarsa ağır gelecek. esnek davranılıp 3 aylık vize verildi, akabinde kaçak durumuna düşecekler.

Türkiye’deki şartları iyileştirip oradaki haklarından yararlanmaları için çalışmalar başladı. Biz bu inslara aslında kötülük yapıyoruz.

Burada kiralar çok yüksek, yaşam şartları zor. Nasıl hayatta kalacaklar ne yapacaklar ön çalışma yapılmadı. Bizim kendi kendimize yetecek ilacımız yokken bu bireylere nasıl bakacağız. Biz onlara sahip çıkmadık görüşü doğabilir ama biz zaten kendimize zor yetiyoruz. Piyasada tüp bile yok. Herkes 10 yakınını getirse binlerce kişiye nasıl bakalım. Burası doğal afet bölgesi değil, bunun için bir bütçe yok.

Kendi bütçesine güvenen aile yakınını getirebilir, KKTC veya sosyal yardımlara güvenip aileleri buraya getirmeyin, daha çok mağdur olmasın.

İlk günlerde yapılan bu yardım paketleri olduğu sürece verilebilecek. Yardımlar durursa verilemeyecek. Yani aslında yardımlar ile bu insanların sürekli geçimi sağlanamayacak. En fazla 500 TL’lik paketler versek, 5, 10 kişiye nasıl yetişsin…”

Kocaismail: “Yapılan yardımlar bazı art niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor"

Taçoy: “Bir haftada bin kişi geldi, sadece insani yardımlar verebiliyoruz”

“1000 kişi geldi”