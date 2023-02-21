Taçoy: “Bir haftada bin kişi geldi, sadece insani yardımlar verebiliyoruz”

Fehime ALASYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’deki deprem bölgelerinden ülkemize yapılan göçlerin ya daha önceden burada bulunan kişiler ya da burada ailesi olan kişiler tarafından tercih edildiğini kaydetti, bir haftada yaklaşık bin kişinin Sosyal Hizmetler Dairesi kayıtlarına geçtiğini belirtti.

Lefkoşa’da yardımların yapıldığı alanda 3 sosyal hizmetler görevlisinin kayıt aldığını anlatan Taçoy, ailevi durumları, yaşları, nereden geldikleri, nasıl etkilendiklerine dair bilgilerin alındığını kaydetti.

Taçoy, “Hasta, çocuk, yaşlı, nerede kalıyorlar, tümünü alıyoruz ve sosyal hizmetler olarak takip ediyoruz. Bunları TC’ye de iletiyoruz çünkü oradaki haklarından mahrum kalmamaları gerekiyor, hakları kayba uğramamalı.” dedi.

Gelen ve geçim derdi olan kişilerin ülkedeki işgücüne kazandırılması açısından da bazı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Taçoy, bu kişiler barınma, ikamet, maaş, iş gibi vaatlerde bulunulmadığını, bu şartların sağlanamayacağının altını çizdi.

“Sadece insani yardımlar verebiliyoruz. Bunun bilinciyle geliyorlar” diyen Taçoy, mevcut şartlarda ‘İnsani İkamet İzni’ olan kişilerin turist statüsünde olduğunu, onların çalışabilmesi için ‘ön izin şartının’ ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Taçoy, bunun kaldırılması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Taçoy, “Çalışacak olanlar için ön izin şartı var, bunu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Ortadan kaldırırsak, tüzükte küçük bir değişiklik yapacağız. İnsani ikamet izni alan kişilerin, çalışma ön izni olmadan iş yaşamına başlayabilmesi için gerekli girişimleri yaptık.” şeklinde konuştu.

“1000 kişi geldi”