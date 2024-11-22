“Bu ziyaretlerin faydalarının net bir şekilde açıklanması gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın yurtdışı seyahatlerine dikkat çekti, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sonuç elde edilmemesi durumunda ziyaretlerin diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini altını çizen İncirli, "Sonuç ve kazanım elde edilmediği takdirde ziyaretleri diplomatik ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir, başka bir isimde anmak gerekir, masrafların da merkezi devlet bütçesinden değil başka şekilde karşılanması gerekecektir." şeklinde konuştu.

"Sonuç ve kazanım elde edilmediği takdirde ziyaretleri diplomatik ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı makamının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin Cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilir ve Anayasa’da belirtilen görevlerinin yanı sıra Kıbrıs sorunu görüşmelerinde müzakerecilik, dış ilişkileri yürütme gibi görevleri de vardır. Kıbrıslıtürklerin toplum lideridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamının yurtdışı çalışmalarına vurgu yapan İncirli, "Bu bağlamda yurt dışı seyahatleri ve ülkeler arası görüşmelerde yapılan çalışmaları, geçmiş yıllardan elde ettiğimiz tecrübeler ışığında çok önemsediğimizi, diplomasiye inanan bir gelenekten geldiğimizi baştan söyleyelim" dedi. Diplomasiye olan inançlarını yineleyen İncirli, "Diplomasi, uluslararası siyasi ve hukuki iletişimdir, dış politikanın ana aracıdır" diyerek, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal çıkmazların üstesinden gelebilmek için uluslararası iletişimin önemine dikkat çekti.

İncirli, 2024 yılında Tatar’ın yurtdışı ziyaretlerinin bir dökümünü paylaştı ve "Ulaşabildiğimiz kadarıyla Sn. Tatar Ocak 2024-Kasım 2024 arasında toplam 25 kez yurtdışına çıkmış" dedi.

Seyahatlerin süresine ve maliyetine de değinen İncirli, "Sn. Tatar’ın heyetleri ile birlikte gittiği, her defasında ortalama 3-4 gün süren seyahatlerinin doğal olarak maliyetleri vardır" dedi. Bu ziyaretlerin faydalarının net bir şekilde açıklanması gerektiğini belirten İncirli, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sonuç elde edilmemesi durumunda bu ziyaretlerin diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini ifade eden İncirli, "Sonuç ve kazanım elde edilmediği takdirde ziyaretleri diplomatik ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir, başka bir isimde anmak gerekir, masrafların da merkezi devlet bütçesinden değil başka şekilde karşılanması gerekecektir." şeklinde konuştu.

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