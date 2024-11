‘Başkan’ geziyor!

Serap ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 11 ayda, 25 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu. Tatar, 2023 yılının Kasım ayına kadar olan sürede ise 14 kez adadan ayrılmıştı.

Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi 619 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği 2024 yılı bütçesinde yüzde 33 artırılırken, 2025 yılı bütçesinde ise yüzde 66 artış öngörüsüne rağmen yüzde 85 artırıldı.

Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini 4 Ocak’ta Ankara’ya yapan Tatar, her ay peş peşe yurt dışına çıktı, Nisan ayı dışındaki aylarda birden fazla “temaslarda” bulundu.

Tatar, 25 seyahatin 15’ini Türkiye’ye gerçekleştirirken, geriye kalan 10 yurt dışı temasları ise Berlin, New York, Gambiya, Avustralya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan ve Belçika oldu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Tatar’ın yurtdışı seyahatleri ile ilgili detaylar paylaştı, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında 2, şubat ayında 3 yurtdışı

Ankara ve Antalya’da 4 Ocak tarihinde temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak üzere adadan ayrılan Tatar, 17 Ocak’ta ise Trabzon’a giderek 20 Ocak’ta yurda dönmüştü. 12 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep’e giden Tatar, 19 Şubat Ankara, 29 Şubat’ta ise Antalya ve Berlin’e gitmişti.

Mart ayında 2 defa İstanbul, Nisan’da New York,

Mart 2024’te 2 kez İstanbul’a ve 1 kez Adana’ya giden Ersin Tatar, 3 Nisan’da Washington üzerinden New York’a geçti ardından Washington’dan New York’a geçtiği ve “Kıbrıs Türk tarafının talebi üzerine Guterres ile bir araya gelerek Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirme fırsatı bulduklarını” söylemişti.

Mayıs’da Gambiya ve Avustralya

2 Mayıs tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yeniden adadan ayrılan Ersin Tatar, Gambiya’da timsahın kuyruğunu tuttuğu fotoğrafla gündem olmuştu. 21 Mayıs’ta tekrardan yurtdışına çıkan Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl etkinliklerine katılmak üzere Avustralya’ya gitmişti. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ise Tatar’ın, Avustralya’yı ziyaret eden “ilk KKTC cumhurbaşkanı olacak” diye duyurulmuştu.

Haziran’da İstanbul ve Isparta

Mart ayından sonra 3 Haziran’da tekrar İstanbul üzerinden Sakarya’ya giden Tatar, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi, fotoğraf sergisi açılışı, ziyaretler, görüşmeler yapmıştı.

12 Haziran’da Isparta’ya gitmek üzere adadan ayrılan Tatar, gül bahçelerini gezmesinin ardından ülkeye dönmüştü.



Haziran, İngiltere

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin daveti üzerine düzenlenecek 7’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katılmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla 27 Haziran’da adadan ayrıldı.

Tatar, İngiltere’de temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin Cuellar ile de Londra'da bir araya gelmişti.

Temmuz’da Azerbaycan ve İstanbul, Ağustos’da Bartın ve Zonguldak

4 Temmuz’da yeniden adadan ayrılan Tatar, önce Azerbaycan’a 23 Temmuz’da ise etkinliklere katılmak için İstanbul’a gitmişti.

20 Ağustos’ta Ankara üzerinden Zonguldak ve Bartın’a giden Tatar, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Türk tarafını Eylül ayında müzakere masasına oturmaya davet ettiğini Bartınlı iş insanlarına açıklamıştı.

Tatar, 27 Ağustos tarihinde ise İstanbul’a gitmek için adadan ayrılmıştı.

Eylül, İngiltere ve New York

9 Eylül’de temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye uçan Tatar, 21 Eylül tarihinde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta görüşmek üzere adadan ayrılmıştı.

8 Ekim; Ankara, Samsun, Trabzon

Meclis Başkanlığı krizinin 7 Ekim’de patlak verdiği tarihlerde yurtdışı programı olan Tatar, 8 Ekim’de park açılışı yapmak için Ankara, Samsun ve Trabzon’a gitmek üzere adadan ayrılmış, Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin, Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin CTP ile birlikte meclisten çekilmesiyle yaşanan meclisi açma krizi nedeniyle Samsun ve Trabzon'da organize edilen tüm etkinlikleri iptal ederek, apar topar ülkeye dönmek zorunda kalmıştı.

Ekim’de New York ve Türkiye

Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’taki gayri resmi akşam yemeği için 14 Ekim’de adadan ayrılmıştı. 26 Ekim tarihinde İstanbul ve Ankara’ya gitmek için yeniden adadan ayrılan Tatar, Milli Türk Talebe Birliği’ni ziyarette bulunmuştu.

Kasım’da Kırgızistan, Samsun ve Belçika

4 Kasım tarihinde Kırgızistan, 7 Kasım’da Samsun ve 20 Kasım’da Belçika’ya giden Tatar, Brüksel temaslarının ardından Polonya’ya gideceği duyuruldu.

İşte Tatar’ın 11 ayda 25 yurtdışı temasları:

4 Ocak: Ankara

17 Ocak: Trabzon

12 Şubat: Kahramanmaraş, Gaziantep

19 Şubat: Ankara

29 Şubat: Antalya, Berlin

16 Mart: İstanbul

20 Mart: İstanbul

3 Nisan: Washington, New York

2 Mayıs: Gambiya

21 Mayıs: Avustralya

3 Haziran: İstanbul, Sakarya

12 Haziran: Isparta

27 Haziran: İngiltere

4 Temmuz: Azerbaycan

23 Temmuz: İstanbul

20 Ağustos: Ankara

27 Ağustos: İstanbul

9 Eylül: İngiltere

21 Eylül: New York

8 Ekim: Ankara, Samsun, Trabzon

14 Ekim: New York

26 Ekim: İstanbul, Ankara

4 Kasım: Kırgızistan

7 Kasım: Samsun

20 Kasım: Belçika

İncirli: "Sonuç ve kazanım elde edilmediği takdirde ziyaretleri diplomatik ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı makamının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin Cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilir ve Anayasa’da belirtilen görevlerinin yanı sıra Kıbrıs sorunu görüşmelerinde müzakerecilik, dış ilişkileri yürütme gibi görevleri de vardır. Kıbrıslıtürklerin toplum lideridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamının yurtdışı çalışmalarına vurgu yapan İncirli, "Bu bağlamda yurt dışı seyahatleri ve ülkeler arası görüşmelerde yapılan çalışmaları, geçmiş yıllardan elde ettiğimiz tecrübeler ışığında çok önemsediğimizi, diplomasiye inanan bir gelenekten geldiğimizi baştan söyleyelim" dedi. Diplomasiye olan inançlarını yineleyen İncirli, "Diplomasi, uluslararası siyasi ve hukuki iletişimdir, dış politikanın ana aracıdır" diyerek, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal çıkmazların üstesinden gelebilmek için uluslararası iletişimin önemine dikkat çekti.

İncirli, 2024 yılında Tatar’ın yurtdışı ziyaretlerinin bir dökümünü paylaştı ve "Ulaşabildiğimiz kadarıyla Sn. Tatar Ocak 2024-Kasım 2024 arasında toplam 25 kez yurtdışına çıkmış" dedi.

Seyahatlerin süresine ve maliyetine de değinen İncirli, "Sn. Tatar’ın heyetleri ile birlikte gittiği, her defasında ortalama 3-4 gün süren seyahatlerinin doğal olarak maliyetleri vardır" dedi. Ancak bu ziyaretlerin faydalarının net bir şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu ziyaretlerin siyasi, ekonomik, sosyokültürel açıdan ülkemize olan kazanç ve faydalarının neler olduğunun açıklıkla konuşulması, ölçülebilen sonuçlarının paylaşılması halinde söz konusu seyahatlerin bir anlamı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sonuç elde edilmemesi durumunda bu ziyaretlerin diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini ifade eden İncirli, "Sonuç ve kazanım elde edilmediği takdirde ziyaretleri diplomatik ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir, başka bir isimde anmak gerekir, masrafların da merkezi devlet bütçesinden değil başka şekilde karşılanması gerekecektir" şeklinde konuştu.