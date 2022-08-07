“Bu ülkenin anayasal düzeniyle dalga geçiliyor”

İhalesiz akaryakıt alımında hukuk tanımazlığın Anayasal düzenle dalga geçme boyutuna ulaştığını söyleyen Tufan Erhürman, hükümetin ülkeyi büyük zarara uğrattığını belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) defalarca ihalesiz akaryakıt alan UBP-DP-YDP ÜstEL Hükümeti, bu yöndeki yargı süreci öncesinde yeni bir karar aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin KIBTEK’e ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası, pazartesi sabah 09.30’da gündeme gelecekti; hükümet hafta sonu Yasa Gücünde Kararname’yi iptal etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu süreci şu sözlerle yorumladı.

Erhürman neler söyledi?

İhalesiz akaryakıt alımına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Sebep: "Gerekli akaryakıt temin edildiği için ihtiyaç kalmadı"!

Aslında sebep bu değil! 20 Mayıs 2022'de ihalesiz akaryakıt alımı için ilk yasa gücünde kararname çıktı. CTP olarak bunun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtık. Başsavcılık, kararnamenin açıkça anayasaya aykırı olduğunu gördüğü için savunma yapmayacağını söyledi.

Tam ara emrinin görüşülme günü geldi, yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Amaç, davanın konusuz kalmasını sağlamaktı! Dava konusu kararname yürürlükten kaldırıldığına göre davanın konusu kalmamıştı ve Mahkeme ara emri talebimizi görüşemeyecekti!

Hemen ardından ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin "yeni" bir yasa gücünde kararname çıkarıldı. Bunun da Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla CTP olarak yine dava açtık. Başsavcılık yine savunma yapmadı. Pazartesi günü ara emri talebi görüşülecekti. Görüldüğü gibi, yine konusuz kalsın ve görüşülemesin diye Cumartesi günü bu da yürürlükten kaldırıldı.

Üstüne üstlük bu kez, bu Anayasaya aykırı kararname hem Resmi Gazete'de yayımlanmadan, hem de yayımlandıktan sonra, çok sayıda hukuka aykırı alım yapılmasının ve daha önce açıkladığımız gibi halkın ciddi maddi zarara uğratılmasının ardından (ki bunlar için hukuk yolları kullanılmaya devam edilecek elbette)!

Hani bu sözcüğün kullanılmasından ben de, bu hukuksuz işleri yapanlar da hoşnut değiliz ya! Üzgünüm ama bazen Türkçede başka bir sözcük karşılamıyor olan biteni! Bu yapılan, hukuk tanımazlığın maskaralığa dönüştürülmesinden başka bir şey değil! Bu hem davacı olarak bizlerle, hem Başsavcılıkla, hem de Mahkemeyle, aslında bu ülkenin anayasal düzeniyle dalga geçmektir!

Plan nedir? Uluslararası ihale gerçekleşene kadar yine ihtiyaç duyulduğunda "yeni" bir yasa gücünde kararname çıkararak ihalesiz alımı yapmak ve dava açıldığı takdirde bir kez daha "nasılsa alacağımızı aldık, ihtiyaç kalmadı" diyerek, o kararnameyi de yürürlükten kaldırarak ara emrini konusuz bırakmak mı? Bu "yöntem"in hukuka zerre saygı duymayan her "hükumet"in dilediği zaman Anayasa'yı ve ihale yasasını baypas edebileceği görülmüyor mu?!

Ekim 2021'den beri yaptıkları "hata"larla bizi hem elektriksiz bırakıp hem de maddi zarara sokanlar, "hata"ları dolayısıyla akaryakıtsız kalığımız zaman, hiç olmazsa Meclis'i toplayıp, "bizim 'hata'larımızla bu noktaya geldik, özür dileriz. Muhalefetin de katılacağı bir ortamda bir yasa gücünde kararnameyle değil, yasayla ihaleye en yakın koşulları oluşturalım" diyeceklerine, bu maskaralığı bir "yöntem" haline getirip, hukukun üstünlüğünü pas pas etmekle kalmadılar, ülkeyi zarara da uğrattılar!

Ve bütün bunları yapıp, her şeyi yüzlerine, gözlerine bulaştıranlar bugün, büyük bir rahatlıkla, "yeni hava yolu"ndan, "limanların özelleştirilmesiyle ilgili ihaleler"den söz etmeye devam ediyorlar! Sakın dokunmaya kalkmayın! Yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisidir! Yaptırmayız!