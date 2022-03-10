Bozkurt: “Buradaki insanların iradesini yok sayarak, onların üzerine basarak bir müdahale yapıldı…”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Henüz birkaç gün önce kurulan ve Başbakan’ın ‘kendi kabinesi’ olarak belirttiği kabinenin değişmesinin ancak bir dış müdahalenin ve baskının sonucu olabileceğini savunan eski Sağlık ve Çevre Bakanlarından Gülsen Bozkurt, “geçmişte de bu gibi müdahaleler yaşandı, hükümetler kuruldu ve bozuldu ama ilk kez bu kadar açık seçik yapılıyor” dedi.

Bunun Kıbrıs’ın kuzeyindeki insanlar için çok üzücü olduğunu belirten Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Bu müdahale buradaki siyasetçilerin ve halkın üzerine basarak, oldukça kaba bir yöntemle ve baskıyla yapıldı. Buradaki insanları iradesi tamamen yok sayıldı. Hükümetin, Başbakan’ın ve görevden ayrılmak zorunda olan insanların da içine düştüğü durum son derece güven yitirici ve üzücüdür. Bu kadar açık yapılan müdahaleleri bu toplum hak etmiyor. Birtakım eksiklerimiz olmasına rağmen hukuk ve ilkeler yönünden, kendimize göre Türkiye’den daha iyi bir ülkeyiz. Bunların bu şekilde can yakıcı yapılması sonradan gelecek müdahaleler için de hepimizi endişelendiriyor”.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

Siyasetçiler, siyaset bilimciler ve toplumun önde gelen kesimleri konuyu YENİDÜZEN’e yorumluyor-

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Berova: “Yapılan değişiklik tamamen Başbakan’ın tasarrufundadır…”

Talat: “Eğer Türkiye’nin bir müdahalesine boyun eğerseniz, arkası hiç bitmez”

E.Hasipoğlu: "Ben de (kabinede) yapılan değişikliği ilk anda garipsedim ama…"

H.Atun: “Yaşananlar siyaseti dile düşürdü… İçini boşalttı”

S.Denktaş: "Artık siyaset adına yapılacak bir şey kalmamıştır"