S.Denktaş: "Artık siyaset adına yapılacak bir şey kalmamıştır"

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Hükümetin daha göreve başlamadan ‘hükmetme’ yetisini bitirdiğini ifade eden eski Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, bu yapılanı ‘halka karşı büyük bir haksızlık’ olarak nitelendirdi.

Denktaş şunları aktardı: “Hükümet daha başlamadan hüküm varlığını bitirmiştir. Şu an ortada hükmeden biri yoktur. Artık siyaset adına yapılacak bir şey kalmamıştır. Bu, Oğuzhan Hasipoğlu’ndan da öte, halka karşı yapılmış bir haksızlıktır. Hükümetin güvenoyunu almasının üzerinden çok kısa bir süre geçti ve daha ilk günden güvensizliklerini kendi içlerinde belli etmiş oldular”.

Türkiye’den gelen bir müdahalenin varlığına inandığını da söyleyen Denktaş, “herhalde bir müdahale vardır. Önce göreve atıyorsun, hemen ardından görevden alıyorsun. Bu durum başka türlü nasıl olacak? Söylenecek söz yok…” ifadelerini kullandı.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

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